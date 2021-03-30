«Тренд сезона»: какие худи сейчас в моде и как их носят, рассказала Хромченко

Ведущая Первого канала заметила, что эту кофту с капюшоном полюбили женщины всех возрастов и социальных положений.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала заметила, что с начала пандемии мода существенно видоизменилась. К примеру, в качестве дани уважения врачам и медсестрам стали трендовыми кипенно-белые вещи, особенно напоминающие халат.

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Кроме того, никого теперь не смущают спортивные вещи в повседневном гардеробе женщин. Мягкие расслабленные костюмы, брюки, футболки и кроссовки сейчас можно увидеть на модницах всех возрастов и статусов. Отдельного внимания заслуживают худи, которые стали настоящим хитом последних месяцев.

«Худи – это тренд сезона, причем все худи нынешнего сезона очень гипертрофированно-активны. Они могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Они могут носиться с очень нарядной юбкой из перьев, а могут с обычными джинсами или шортами по-простому. Но факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости», — рассказала Эвелина Хромченко.

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