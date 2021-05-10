«Какое же счастье»: Валерия в жакете оверсайз увиделась с сыном в столичном ресторане

Певица насладилась теплой погодой в столице. Компанию ей составил Арсений Шульгин, который вернулся из Арабских Эмиратов с женой.

Валерия в этом году снова была членом жюри в шоу «Маска». Несколько месяцев она ездила на съемки и увлеченно обсуждала, кто прячется в костюмах. Но после финала у певицы появилось свободное время. Накануне она побывала на вечеринке, которую устроила Ида Достман. Вместе с ней был Иосиф Пригожин. Они отмечали День Победы, наслаждаясь застольем, которое было организовано на улице.

А вот 10 мая Валерия выделила себе настоящий выходной. Она отправилась гулять по столице, так как дождалась теплой и солнечной погоды. Певица облачилась в джинсы и жакет оверсайз с клетчатыми манжетами. Она насладилась прогулкой с сыном Арсением Шульгиным, который только вернулся из Арабских Эмиратов, где отдохнул с женой Лианой. Артистка сделала фото с сыном у ресторана, где они посидели.

«Наконец в Москве наступила весна. Какое же счастье просто гулять или пить кофе на террасе с любимыми людьми», — призналась звезда.

К слову, в этот день певица Алсу тоже отправилась гулять. Поклонники восхитились повседневным нарядом 53-летней Валерии. многие отметили, что у нее вырос мужественный сын. «Мальчик хороший!», «Какие красивые», «Похож парень на маму, как брат и сестра», «Вы образец современной женщины! Так держать!», «Все бы так выглядели, как Валерия», «Весна сегодня настоящая, на небе ни облачка!Красота!», «Прекрасное фото», — прокомментировали пост подписчики.

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