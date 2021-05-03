53-летняя Валерия в блестящем костюме устроила танцы с дочкой Пригожина от прошлых отношений

Певица посетила праздник Филиппа Киркорова в компании мужа, а также его наследницы от Лейлы Фаттаховой.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже почти 17 лет. Общих детей у пары нет, но продюсер полюбил наследников супруги, как родных. Также с теплом и сама певица относится к детям мужа. Недавно Иосиф увиделся с дочкой Данаей и сыном Дмитрием, хотя несколько лет у них были напряженные отношения. Но ему удалось помириться с наследниками. Также Пригожин поддерживает отношения с гражданской экс-женой Лейлой Фаттаховой и дочкой Елизаветой.

Недавно Пригожин отправился на премьеру фильма Александра Реввы с бывшей избранницей и дочкой. А 2 мая устроил большой праздник Филипп Киркоров. Он с размахом отметил 54-летие. Валерия тоже появилась на его празднике. Она облачилась в блестящий брючный костюм с пайетками. Певица веселилась и танцевала под хиты, которые гости исполняли на сцене. Этим вечером пел Юсиф Эйвазов и даже Джони — победитель шоу «Маска».

Оказалось, что на вечеринке была и Лиза Пригожина. Дочка продюсера устроила танцы вместе с Валерией. Они зажигали на танцполе под трек Джони. Девушка предстала в белом топе с пышными рукавами и твидовой мини-юбке. Она осталась в восторге от праздника.

А вот поклонники восхитились Валерией, которая так тепло общается с наследницей мужа. Многие отметили, что артистка находится в отличной форме и молодо выглядит, поэтому ее можно принять за сестру Лизы.

Смотрите также: