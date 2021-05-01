Валерия в белоснежной пелерине и с элегантными «рожками» антилопы предстала на съемках «Маски»

Певица дала понять, что на проекте эмоции зашкаливают не только у участников, но и у членов жюри.

Певица Валерия в Instagram поделилась свежими кадрами со съемочной площадки шоу «Маска». Каждый свой выход в свет, который связан с этим самым охраняемым проектом возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина продумывает до мелочей. Вот и на этот раз певица была одета с иголочки. Валерия накинула на плечи белоснежную пелерину, образ дополнили мерцающие блестками брюки. А изюминкой лука стали элегантные «рожки» антилопы. Артистка выглядела как Снежная королева.

По словам певицы, эмоции на съемочной площадке шоу «Маска» зашкаливают не только у участников, но и у членов жюри — экспертную коллегию с Валерией, Александром Реввой, Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом возглавляет поп-король отечественной сцены. К слову, в одном из выпусков именно папа артиста Бедрос Киркоров скрывался под маской Султана. А вот Филипп своего родителя не признал.

«Как же грустно, что второй сезон нашего любимого проекта «Маска» подходит к концу. Но впереди еще один вечер с зашкаливающими эмоциями. Вы только посмотрите на наши лица. Друзья, развязка близка. Завтра откроются все маски. За какую будете болеть в суперфинале вы? В воскресенье 20.10 на НТВ», — отметила певица.

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