«В Москву пришла весна»: Алсу в брюках клеш и толстовке небесного цвета вышла на улицу

Певица не только насладилась хорошей погодой, но и посетила кафе с подругой.

Алсу в свои 37 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Поклонники отмечают, что она не изменилась с тех пор, как снялась в клипе на песню «Зимний сон». Но теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова, а также мама троих детей: Микеллы, Сафины и сына Рафаэля. За время пандемии артистка почти не появлялась на публике, но зато сблизилась с детьми. Она даже стала одеваться в молодежном стиле.

Недавно Алсу посетила вечеринку Филиппа Киркорова. Тогда она покрасовалась в наряде из шелка. А вот 10 мая певица не удержалась и отправилась гулять. Она отметилась в центре города, где прогуливалась в новом костюме. Брюки клеш визуально вытянули силуэт. Толстовка небесного цвета дополнила лук, как и кроссовки. На плече у звезды была сумка Prada. Артистка привлекла внимание прохож, которые оборачивались, чтобы ее разглядеть.

«В Москву пришла весна, ко мне пришло хорошее настроение, а в бутик пришли новые, обалденные костюмчики», — поделилась она.

Позже Алсу села в кафе. Там она увиделась со своей подругой Яной Базиковной. К слову, спортивные костюмы в моде в этом сезоне. Поклонники восхитились женственность певицы. Многие одарили комплиментами артистку. «Очки супер и сама красавица», «Парень даже обернулся», «Невероятная!!! Мой кумир на протяжении стольких лет!», «Такая весенняя, красивая», «Узнают на улице», «Модная», «Вы не изменились с моего детства», «Очки крутые», — прокомментировали пост подписчики.

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