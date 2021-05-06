С платком на голове: Валерия в длинном тренче небесного цвета позировала с семьей на крещении внучки

Валерия любит свою семью. Она успевает не только давать концерты, но и уделять время близким. Не так давно певица увиделась с дочкой Иосифа Пригожина, Лизой. Они вместе повеселились на вечеринке, а также сходили на премьеру фильма. А на днях артистка побывала на крещении своей внучки Селин. В храме она встретилась с сыном Арсением Шульгиным и его женой Лианой.

В церкви почти все были облачена в наряды кремового цвета. И только Валерия выделилась: она облачилась в длинный тренч небесно-голубого цвета, дополнив его белым платком и молочными сапогами на шпильке. Наряд вытянул силуэт артистки и сделал визуально стройнее. Певица с нежность поцеловала маленькую внучку, которая была вся в белом в такой особенный день. Трогательными кадрами с таинства Арсений и Лиана поделились в соцсети.

Звезда сделала трогательное фото с семьей у храма. Поклонники отметили, что Валерия выглядит очень свежо и молодо. Многие похвалили ее за весенний лук. К слову, под тренчем скрывалось платье в горох с белым воротником. «Какая же Валерия красивая женщина! Я ей восхищаюсь!», «Видно, что перед нами большая счастливая семья», «Вы с сестричками прям ангелы, такие милые девочки-красавицы!», «У Селин самые красивые бабушки, которые только могут быть», — прокомментировали пост подписчики.

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