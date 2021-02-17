«Чувствует себя нормально»: после выписки Алиса Фрейндлих восстанавливается дома

Поборовшая коронавирус актриса не хочет ни с кем общаться.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, выписанная из больницы 12 февраля, восстанавливается дома и не хочет общаться с прессой. Напомним, 86-летняя женщина полтора месяца провела в клинике с диагнозом коронавирус. Болезнь протекала достаточно тяжело, по слухам, актрису даже пришлось подключить в аппарату искусственной вентиляции легких.

больше по теме Олег Басилашвили заявил, что Алиса Фрейндлих не хотела огласки своего тяжелого состояния Коллега известной актрисы прокомментировал новости о ее госпитализации.

Как стало известно журналистам от источника, близкого к звезде кино, врачи порекомендовали Фрейндлих продолжить реабилитацию вместо того, чтобы вести светскую жизнь, поэтому сейчас она старается не выходить из дома.

«Чувствует себя нормально, но не хочет ни с кем общаться», — цитирует осведомленное лицо ФАН.

В курс реабилитации включены массаж, терапия и лечебная физкультура. Хоть артистка и поборола коварную инфекции, но, похоже, что на публике мы увидим ее не скоро. Здоровья вам, Алиса Бруновна!

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