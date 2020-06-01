«Вот это глаза»: внучка Алисы Фрейндлих впервые показала лицо своей дочери

Алиса Фрейндлих — звезда театра и кино. Однако в последние три года она почти не появляется на публике. Правда, на днях 85-летняя артистка пообщалась с Ириной Понаровской. Они встретились в домашней обстановке и вели беседу по душам. Как известно, актриса была трижды замужем. Дочка Варвара подарила ей внуков: Анну и Никиту. Они уже стали взрослыми и проявили себя как в карьере, так и в личной жизни.

Фрейндлих даже успела стать прабабушкой. Летом прошлого года Анна родила своего первенца — дочку Соню. Но уже спустя месяц девушка призналась, что кроха растет настоящей непоседой и никому не дает расслабиться. Кстати, народная артистка СССР забирала свою внучку и правнучку из роддома. Но почти год звездная семья скрывала лицо крохи. Лишь в День защиты детей внучка актрисы решила познакомить свою наследницу с поклонниками.

В соцсети Анна опубликовала трогательное фото, на котором ребенок позирует, лежа на животе. Девочка облачена в пижаму молочного цвета, а на ее голове красуется бант на повязке.

«Прекрасный день, чтобы познакомить вас с нашей принцессой! С днем защиты детей!» — написала внучка Фрейндлих.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие поразились тому, какой красивой растет Соня. «Красавица и ангел», «Вот это глаза», «Твою бабушку Алису Бруновну чем-то напоминает, какая Соня сладенькая», «Маленькое солнышко», «Ой, какая лапочка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Анна сначала не хотела становится актрисой, поэтому училась в «Инжэконе», но потом направилась в Театральную академию и стала продюсером. А в 2017 году состоялась ее свадьба с актером Алексеем Мышинским. На торжестве присутствовали ее мама и бабушка.