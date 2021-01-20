Динамики нет: врачи рассказали, почему Алисе Фрейндлих пока не удается победить коронавирус

86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована в больницу номер 22 Санкт-Петербурга с диагнозом «коронавирус» 25 декабря. Вместе с Алисой Бруновной в клинику попали ее внучка и дочка. К этому дню наследницы звезды уже выписаны, а вот состояние самой актрисы врачи все еще оценивают как стабильно тяжелое.

«Какой-либо явной динамики — положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают», — поделился источник из медицинских кругов Санкт-Петербурга.

Для выздоровления народной артистки СССР врачи делают все возможное, проводятся консультации с лучшими специалистами страны. По словам медиков, полному выздоровлению Алисы Фрейндлих пока мешают два обстоятельства — она курильщица со стажем и человек, имеющий маленький вес. Правда, сейчас Алиса Бруновна уже месяц не курит, и врачи констатируют положительные изменения в ее легких.

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Как рассказал анонимный источник изданию «Комсомольская правда», Алисе Фрейндлих очень повезло — она как нельзя вовремя попала в больницу. Сразу после госпитализации у пожилой актрисы случился цитокиновый шторм — очень опасное состояние, при котором иммунитет не защищает, а атакует организм. Если во время не купировать процесс, человек может погибнуть.

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