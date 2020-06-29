«Красотке год!»: внучка Фрейндлих облачилась в одинаковые платья с дочкой в честь праздника

Алиса Фрейндлих в прошлом году отметила 85-летие. В последне годы она редко появляется на публике. Исключения актриса делает только ради встреч с друзьями. Отметим, что она не одинока. У нее есть дочка Варвара подарила ей внуков: Анну и Никиту. Они уже стали взрослыми и проявили себя как в карьере, так и в личной жизни. А летом прошлого года Фрейндлих стала прабабушкой. Ее внучка Анна в 2019 году родила дочку Соню.

Лишь недавно девушка перестала скрывать лицо ребенка. Малышка унаследовала голубые глаза матери и светлые волосы. 28 июня Анна устроила праздник в честь первого дня рождения наследницы. Она с мужем Алексеем Мышинским организовала застолье. Именинница предстала в белом платье свободного кроя. Такой же наряд надела и мама крохи. Не удивительно, что потом они устроили совместную фотосессию, блеснув в нарядах в стиле family look.

«Отметили вчера красотке год! Спасибо дорогим и любимым гостям, мы вас любим! Год, первый год. Такой важный, сложный, незабываемый. Такой нежный и такой уединенный», — написала Анна.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что правнучка Фрейндлих настоящая красавица. «Прекрасные фото! Такие трогательные и нежные», «Ну прям одно лицо с твоей суперской бабушкой Алисой Бруновной, как быстро растут дети», «Какие вы красотки», «Но так на бабушку похожа именинница», — прокомментировали пост подписчики.