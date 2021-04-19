Яркий оверсайз: Топурия облачилась в жакет с модным принтом «пье-де-пуль» вслед за Лопыревой

Кети Топурия уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». За это время уроженка Грузии успела не только показать свой красивый вокал, но и чувство стиля. Многие эксперты в области моды восхищаются тем, как одевается девушка. Примечательно, что в прошлом году артистка несколько месяцев скрывала свой округлившийся живот, облачаясь в наряды оверсайз. А после рождения сына Адама она в считанные недели вернулась в форму и теперь вновь экспериментирует с образами.

Недавно Кети вышла в свет в жакете с острыми плечами, который вскоре стал трендовым. Потом девушка покрасовалась на прогулке с маленьким сыном в спортивном аутфите с принтом «тай-дай». По всей видимости, певица основательно подготовилась к весне. 19 апреля солистка «А’Студио» решила похвастаться новым образом. Она сочетала джинсы-варенки с белой футболкой и жакетом оверсайз в розовую клетку «пье-де-пуль», который также называется «гусиная лапка».

Примечательно, что такой принт стал особенно популярен в этом сезоне. Ксения Бородина тоже выбрала наряд с таким узором, а также Валерия, Полина Гагарина и Виктория Лопырева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие отметили, что даже повседневные образы ей удается подавать с изюминкой. «Отлично выглядите, красавица, образы безупречный, вы просто волшебница», «Как вы ловко создаете яркие луки», «Жакет крутой», «Джинсы и Кети — это успех», «Такая женственная всегда», «Скажите, какой фирмы пиджак?! Он бесподобен», «Наша любимка», — прокомментировали пост подписчики.

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