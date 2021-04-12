«Мальчик мой»: Кети Топурия провела уикенд на прогулке с малюткой-сыном

Кети Топурия не скрывает, что мечтает о большой семьей. Она воспитывает дочку Оливию от первого брака. А в прошлом году девушка вышла замуж за нового избранника, Льва Деньгова. Ее отношения с дипломатом развивались очень быстро, поэтому в ЗАГСе она уже была с округлившимся животом. В январе этого года артистка родила сына Адама. Теперь она старается вновь совмещать радости материнства с работой.

Как и в первый раз, Кети быстро вернулась в форму после родов. Уже через месяц она возобновила выступления. Артистка выглядит так, будто и не рожала. Очередные выходные она посвятила детям. Певица сначала прокатилась на машине, представ в джинсах с высокой посадкой, майке и небесной рубашке. Наряд подчеркнул ее талию.

А позже Топурия вышла во двор у особняка, чтобы насладиться теплой погодой. Девушка гуляла с крохой-сыном, которому только два месяца. Он лежал в коляске. Свой наряд певица дополнила объемным пуховиком-дутиком.

«Что же ты ищешь, мальчик мой?» — стала напевать артистка.

К слову, на днях она вернулась из Грузии. Певица впервые за долгое время побывала на своей родине, но провела там всего несколько дней. Поклонники восхитились красотой Кети. Многим не терпится увидеть ее наследника, но личико ребенка она пока прячет. Несмотря на свою занятость, избранник звезды Лев Деньгов старается сопровождать жену на светских раутах.

Смотрите также: