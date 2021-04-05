«Наконец-то жаркая погода!»: Топурия нарядила пятилетнюю дочку в пудровый костюм и клетчатую куртку

Кети Топурия давно выступает на сцене и восхищает публику не только вокальными данными, но и своими нарядами. Девушка обладает особым чувством стиля. Она любит необычные и броские образы. При этом солистка группы «А’Студио» всегда выглядит максимально женственно. В прошлом году она снова вышла замуж. Ее избранником стал дипломат Лев Деньгов. А в январе этого года она родила сына Адама, став мамой второй раз.

Примечательно, что Кети после родов быстро вернулась в форму. Девушка лишь месяц находилась дома, а потом вернулась к работе. Она старается все свободное время посвящать малышу. Также от первого брака с Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия. Девочка уже пять лет. Накануне певица весь вечер была на премии «Жара», поэтому на следующий день она решила отдохнуть и побыть с детьми. Она погуляла с наследнице у особняка, где живет с семьей.

«Что ты говорила? Наконец-то хорошая погода?» — спросила Топурия малышку.

Ее дочка предстала на лужайке в костюме пудрового цвета и клетчатой красной куртке. Она кокетливо позировала, корча рожи и танцуя.

«Наконец-то жаркая погода!» — заявила Оливия. «Покажи, какая ты! У тебя красивый костюмчик», — восхитилась артистка.

Поклонников такие кадры умилили. Многие отметили, что наследница звезды подросла. Кудрявая и улыбчивая девочка очаровала пользователей Сети. Многие увидели в ней артистический талант.

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