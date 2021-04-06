Сказочно красивая: Топурия предстала в толстовке оверсайз и джогерах с хитовым принтом

Кети Топурия недавно стала мамой во второй раз. Певица теперь воспитывает не только дочку Оливию, но и сына Адама. Примечательно, что она очень быстро вернулась в форму после родов. Солистка группы «А’Студио» давно завоевала любовь поклонников, которые считают ее не только обладательницей красивого голоса, но и безупречного чувства стиля. Если еще недавно она сидела дома, приглядывая за младенцем, то теперь часто выходит в свет и выступает на сцене.

На днях Кети посетила премию «Жара», где отметилась в брючном костюме из атласа. Необычный жакет с пышными рукавами привлек внимание публики. Как оказалось, дома певица тоже предпочитает выглядеть стильно. Она полюбила наряды в спортивном стиле, которые стали для многих палочкой-выручалочкой в период пандемии. Однако на новом фото Топурия запечатлелась в толстовке оверсайз и джоггерах самого хитового принта сезона — «тай-дай».

Примечательно, что образ гармонировал по цвету с букетом цветов, который артистка разместила на столе в гостиной. Она вальяжно позировала, демонстрируя свой наряд.

Поклонники оценили лук звезды, напоминающий разлитые краски или мороженое. «Классно выглядишь», «Волшебная Кети», Сказочно красивая«, «Просто единорог», «Дочка, наверное, оценила», «Прям клевый костюмчик», «Мамочка в деле», «В таком вас бы увидеть на сцене», «Уютная Кети, такая редкость», — прокомментировали пост подписчики.

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