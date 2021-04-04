При галстуке: Топурия в платье-жакете с «острыми» плечами примерила ботинки на тракторной подошве

Кети Топурия порадовала поклонников свежим снимком в Instagram. При этом солистка группы «А-студио» похвасталась трендовым аутфитом, последовав совету Эвелины Хромченко. В студии программы «Модный приговор» на Первом канале соведущая историка моды Александра Васильева напомнила, что платья-смокинги и удлиненные жакеты — это беспроигрышная классика. Такой наряд должен быть в гардеробе каждой модницы — он не только практичен, но и универсален.

К своему аутфиту в серых монохромных тонах с «острыми» плечами певица подобрала галстук, за счет чего наряд казался более «мужественным». Модной деталью стали ботинки на тракторной подошве — еще один тренд весны 2021 года. Ну а маскулинность все также пользуется популярностью там, где речь идет о стиле.

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