Светский ужин Valentino: Наталья Водянова в платье в пол с корсетом позировала с Антуаном Арно

Наталья Водянова не забывает про свою родину, хоть уже длительное время живет в Париже. Недавно она прилетела в Москву впервые в этом году. Девушка успела посетить Большой театр, увидеться с друзьями и обсудить деловые вопросы. При этом модель выглядела безупречно. Она отметилась как в модном жакете острыми плечами, так и белых брюках клеш. Однако русская красавица накануне вернулась в свой особняк во Франции.

По всей видимости, Наталья успела соскучиться не только по детям, которых у нее пять, но и своему мужу Антуану Арно. Только в прошлом году они сыграли свадьбу, хоть вместе уже почти 10 лет. В соцсети девушка поделилась фото с ужина, организованного Модным домом Valentino в честь Анны Винтур. В кадре Водянова позировала в платье в пол с корсетом. Наряд был расшит узорами и подчеркивал талию модели. А вот ее спутник предпочел классический смокинг с бабочкой.

«Беззаботный», — подписала фото девушка, имея в виду мужа.

Поклонники отметили, что девушка выглядела бесподобно. К тому же, она нечасто балует публику снимками с возлюбленным. Как известно, он является миллиардером и наследником внушительного состояния своего отца Бернарда Арно. «Какие красивые», «Очень элегантная пара», «Наталья не может быть еще красивее», «Просто прелестные», «Наша красавица», — стали писать пользователи Сети.

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