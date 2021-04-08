Весенняя нежность: Водянова предстала в розовой рубашке и белоснежных брюках клеш

Наталья Водянова давно считается жительницей Парижа. Она обосновалась в особняке с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Девушка не скрывает, что счастлива в отношениях с французским бизнесменом. Более того, она продолжает работать, хотя уже давно живет в достатке. Девушка занимается благотворительным фондом, свои бизнесом и снимается в разных проектах. На днях она приехала в Москву, чтобы решить деловые вопросы.

Примечательно, что Водянова всегда безупречно выглядит. За пару дней она успела увидеться с Ксенией Собчак и поужинать с Александром Цыпкиным. Девушка успевает побывать в нескольких местах. А накануне модель сняла видео в своих апартаментах. Ей прислали новую коллекцию помад Guerlain. Наталья сняла себя в розовой рубашке и белоснежных брюках клеш, которые вытянули ее силуэт. Элегантный образ подчеркнул стройность модели.

Она нанесла помаду на губы и сдула с ладони лепестки роз. Водянова похвасталась своей грациозностью и красотой. Поклонники были изумлены тем, как выглядит многодетная мама 30-летняя звезда получила множество комплиментов.

«Как же это красиво, Наталья», «Просто ангел», «Чувствуется голубая кровь», «Какие насыщенные цвета. И красивая Наталья», «Словно послание для Арно», «Нереальная девушка», «Как мне нравятся ваши наряды», «Крутая», «Внешность леди», — прокомментировали пост подписчики.

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