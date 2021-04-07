«Рассказывает про парижскую жизнь»: Водянова в приталенном жакете поужинала с Собчак

Модель приехала в Россию с друзьями. В первый же день она посетила Большой театр и поужинала в фешенебельном ресторане.

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. В декабре прошлого года она устроила старшим наследникам насыщенную поездку на север России. Они увидели ледокол, заснеженные горы, а также то, как люди живут в суровых условиях. Последние месяцы модель редко покидала свой особняк. Она занималась разными проектами и ходила в гости к друзьям. Но в первых числах апреля звезда подиума приехала в Москву.

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Она в первый же день отправилась в Большой театр. Девушка насладилась балетом. Она выбрала элегантный лук в стиле total black. Модель подчеркнула талию приталенным платьем-жакетом с острыми плечами. Узкие брюки и ботильоны на шпильке дополнили образ. На ее плече была небольшая сумка.

А вот вечером Водянова отправилась в фешенебельный ресторан. Там она поужинала в компании Ксении Собчак. Телеведущая похвалила кухню, заказав несколько блюд.

«Это тирамису с зеленым чаем мороженым. Это Япония с Италией в действии», — заверила она.

Сама Ксения облачилась в плюшевую куртку-рубашку кремового цвета. Она надела ее поверх черного наряда. Блондинка сделала элегантную укладку.

«Ужин в Shemoscow с любимой Наташей, которая мне рассказывает про парижскую жизнь с комендантским часом. Господи, храни Россию!» — написала Собчак.

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