По улицам Парижа: Водянова в блузке с пышными рукавами и алой юбке плиссе покатала сына Арно на велосипеде

Наталья Водянова уже 10 лет счастлива в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. Девушка подарила ему сыновей: Максима и Романа. Лишь в прошлом году пара оформила брак. Примечательно, что избранник модели наследник империи Louis Vuitton и Moet Hennessy. Не удивительно, что семья живет в просторном особняке в Париже. Мужчина также относится как к родным к детям своей жены от прошлых отношений: Лукасу, Неве и Виктору.

Несмотря на то, что Наталья давно стала состоятельной девушкой, она продолжает работать. Но выходные она всегда посвящает наследникам. Недавно модель похвасталась тем, что ее старший сын запускает свою линейку обуви. Она пообщалась с ним, в том числе и на русском языке. А вот с дочкой Невой звезда устроила катание на роликах в начале весны. Очередной уикенд она тоже предпочла не сидеть дома.

На новых фото Водянова в белой блузке с объемными рукавами и алой юбке плиссе катает младшего сына на велосипеде по Парижу. Они доехали до Эйфелевой башни. Примечательно, что она пока скрывает лицо четырехлетнего Романа, а также шестилетнего Максима.

«И что ты собираешься делать в эти выходные?» — написала звезда.

Поклонники восхитились заботливой мамой. Многие отметили, что она выглядит очень стильно. «Бело-красная одежда, еще и на велосипеде…», «В длинной юбке и блузке на велосипеде! Неожиданно, но очень романтично и женственно», «Наташа уже катается на велосипеде! А у нас еще снег…», «Очень хороша», «Ну чудо, как хороша!» — прокомментировали пост подписчики.

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