«Счастливый уикенд»: Наталья Водянова показала подросших сыновей Антуана Арно в модных кигуруми

Модель провела день с наследниками. Обычно своих младших сыновей она прячет от посторонних глаз, но на этот раз жена французского бизнесмена сделала исключение.

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. К ней каждый год приезжает в гости бабушка. Также навещают девушку сестры, дядя и мама. Сама модель тоже регулярно ездит на родину. Она является мамой пятерых детей. Своим наследникам она прививает русскую культуру и часто разговаривает с ними на русском языке. Они ее понимают, но сами предпочитают говорить на английском или французском языках.

Со своим возлюбленным Антуаном Арно девушка счастлива уже десять лет, но свадьбу они сыграли только в минувшем году. Французский бизнесмен попросил у модели руки на русском языке, чем очень ее растрогал. Сам миллиардер редко ездит в Россию, а вот старшие дети модели от первого брака ездят с мамой не только в Москву. Она устраивала им целое путешествие по интересным местам своей родины.

Несмотря на то, что Наталья уже стала топ-моделью и занимается массой проектов, она всегда уделят время наследникам. Очередные выходные она посвятила детям. Обычно младших сыновей модель скрывает от посторонних глаз, но на этот раз она сделала исключение. Водянова запечатлела Максима и Романа в домашней обстановке. они резвились на диване. самый младший сын от Арно предстал в плюшевом кигуруми в виде белого зайца, а его брат в черном плюшевом костюме. Такие наряды популярны уже не первый сезон.

«Счастливый уикенд и вам желаю счастливого уикенда», — заявила звезда. «Считаю счастье», — добавила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что шестилетний Максим заметно подрос, как и четырехлетний Роман. «Ах, какие Зайки! Спасибо, Наташа! Хороших выходных!», «Наталья, вы так редко выкладываете младших детей, что я почти забываю что они у вас есть», «Милота», «Хочется увидеть ваших младшеньких», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что старших наследников Лукаса, Неву и Виктора модель родила от первого мужа Джастина Портмана.

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