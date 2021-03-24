Совсем большой: Подольская показала пятимесячного сына от Преснякова

Малыш Ванечка стал вторым ребенком в семье певицы и музыканта.

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков – младший воспитывают двоих детей. Старшему сыну Артемию в этом году исполнится 5 лет, а младшему Ване идет шестой месяц. Малыш уже заметно вырос, и звездная мама иногда показывает кроху у себя в микроблоге.

Подольская запечатлела сынишку в кроватке после утреннего подъема. Ванечка, одетый в белый комбинезончик в мелкую звездочку, лежит на животике и увлеченно изучает игрушку. Малыш беззаботно качает ножками, которые время от времени вытягивает прямо, и становится заметно, каким большим самый младший из Пресняковых уже стал.

К слову, для Владимира Преснякова Ванечка стал третьим сыном. У музыканта есть взрослый наследник от брака с Кристиной Орбакайте, 29-летний Никита. Он уже три года женат, но пока не торопится делать отца дедом.

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