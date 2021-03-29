Нежность и любовь: Подольская в белом платье с пышными рукавами станцевала с Пресняковым на банкете

Наталья Подольская не скрывает, что очень любит Владимира Преснякова. Супруги вместе уже больше 10 лет. Певица всегда отмечает, что избранник ее балует подарками, помогает приглядывать за детьми и берет на себя все дела, если у нее важные съемки. Сама девушка тоже стала главной опорой для артиста. В прошлом году она подарила ему еще одного сына. Теперь они растят пятилетнего Артемия и Ивана, которому пять месяцев.

29 марта в звездной семье настало радостное событие. Преснякову стукнуло 53 года. Первыми его поздравили родные, а уже вечером состоялся банкет в ресторане, где именинник собрал родных и близких. Подольская для особенного вечера выбрала белоснежное мини-платье с пышными рукавами. Она собрала волосы в элегантный низкий хвост и дополнила образ лодочками в тон наряда.

Одним из первых произнес речь Леонид Агутин. Он поздравил друга и коллегу. Также за одним из столиков сидел Игорь Николаев. Пришел на банкет и старший сын именинника от отношений Кристины Орбакайте Никита Пресняков, который привел с собой жену Алену Краснову. Он с радостью наблюдал за тем, как танцевал его брат Артемий.

Зажгли на танцполе и Владимир с Натальей. Певец обнимал супругу, которая танцевала в своем платье под живое пение одной из гостей. Супруги выглядели счастливыми. Они весь вечер не отходили друг от друга. А вот маленького Ивана в зале не было видно. По всей видимости, пара оставила его дома с няней, вдалеке от шумного вечера.

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