«Любимый наш Петрович»: Подольская трогательно обратилась к отцу Преснякова

Двадцать шестого марта отмечает юбилей глава большого звездного семейства Пресняковых — Владимир Пресняков – старший, ему исполнилось 75 лет. Своего обожаемого свекра поздравила певица Наталья Подольская, публично обратившись к имениннику на своей страничке в Instagram.

«Любимый наш Петрович! Какая красивая дата сегодня. Поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья!» — написала Наталья Подольская.

Она добавила, что мечтает о том, чтобы поскорее наступили теплые дни и их дружная семья могла собраться на веранде большого дома Подольской и ее мужа Владимира Преснякова – младшего.

«Будем слушать ваши истории, которые я просто обожаю. А рядом будут ваши дети и внуки. Очень люблю вас», — призналась Наталья Подольская.

Публикацию певица сопроводила галереей снимков, запечатлевших разные моменты из жизни семьи Пресняковых.

Подписчики певицы тут же присоединились к поздравлениям и выразили свое восхищение дружным кланом.

«Прекрасная семья! Всем счастья, здоровья, творческих успехов!», «Какие вы все замечательные. С днем рождения, Петрович», «Всех благ этой семье! Сколько вижу на фото, такие светлые, искренние улыбки! Именно люди в душе с добром, позитивом, а не на камеру! Имениннику здоровья и мощной творческой энергии! Мужчина без возраста!» — высказываются в Сети.

Смотрите также