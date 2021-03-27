«На улице кайф»: невестка Орбакайте в косухе и с сумкой Prada насладилась прогулкой с внуком Пугачевой

Как известно, у Кристины Орбакайте есть сын Никита от Владимира Преснякова. Он тоже продолжил династию артистов. Парень занимается музыкой и поет. У него есть своя рок-группа. Одно время внук Аллы Пугачевой жил и учился в Нью-Йорке, но потом вернулся в Москву. Три года назад он женился на девушке по имени Алена Краснова. Девушку тепло приняли в звездной семье. Примечательно, что она не сидит без дела, а учится и работает моделью.

Обычно Никита предпочитает вести тихую жизнь. Он редко выходит в свет и почти не дает интервью. Его избранница любит хвастаться обновками. При этом она никогда не показывает лишнего в соцсетях. Недавно пара две недели провела в Майами. Там они отдыхали, загорали и веселились с друзьями. Супруги вернулись к важному событию. На днях отметил день рождения дедушка Никиты — Владимир Пресняков-старший.

На следующий день после банкета влюбленный отправились гулять по столице. Невестка Орбакайте облачилась в черную косуху и дополнила лук кепкой, а также сумкой Prada. Также тотал лук с панамкой выбрал и сам Никита. Они оделись в одном стиле.

«На улице кайф. Гуляем целый день», — призналась Краснова.

Поклонники восхитились стильной и гармоничной парой. Многие одарили их комплиментами. К слову, супруги не торопятся обзаводиться детьми. Они предпочитают пока жить для себя.

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