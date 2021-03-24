Акцент на объем: Ани Лорак поддержала тренд на воздушные пуховики

Певица сочетала его с сапогами с квадратным мысом.

Исполнительница Ани Лорак отметилась в новом фэшн-образе. Знаменитость опубликовала фото свежего аутфита на весну в своем профиле.

Артистка отдала предпочтение кожаным силуэтным брюкам. К ним Лорак добавила сапоги из такого же материала насыщенного черного цвета. Примечательно, что обувь на высоком каблуке певица выбрала с квадратным мысом.

Напомним, ранее такую особенность обуви продемонстрировала в своем аутфите бывшая жена режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук. В отличие от Ани Лорак, Светлана похвасталась моделью на более теплую погоду. Черные туфли с белоснежной застежкой телеведущая сочетала с платьем в цветочек.

Что касается наряда Лорак, она скомбинировала легинсы и сапоги из кожи с яркой акцентной курткой. Певица надела горчичный объемный пуховик и поддержала тренд на одежду с «мужского плеча».

Отметим, что модницы российского шоу-бизнеса все чаще отдают предпочтение таким вещам в своем гардеробе. Например, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — оделась в молочный дутый пуховик. А артистка Мария Горбань облачилась в объемную куртку цвета мокрого асфальта.

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