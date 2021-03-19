«Хочется рассматривать»: Бондарчук предстала в платье с юбкой солнце и туфлях с квадратным мысом

52-летняя Светлана Бондарчук – активный пользователь Instagram. Светская львица регулярно делится с подписчиками снимками, на которых предстает в модных образах. На этот раз красавица поделилась фото, представ в платье с юбкой солнце и синим кардиганом поверх.

Завершили образ туфли с квадратным мысом на высоком каблуке. «Люблю свою модную коллекцию!», — призналась светская львица. И заметила: «Как прекрасно, что можно носить вещи почти десятилетней давности! Главное — сохранять форму».

Стилист Наталья Сулейкина оценила аутфит звезды. Она назвала его милым, но безупречным все-таки не считает – дело в том, что вещи так лучше не комбинировать.

«Светлана остановила свой выбор на платье солнце черного цвета с интересным принтом, который хочется рассматривать. Она дополнила его черными плотными колготками и туфлями с квадратным носом на высоком каблуке. Квадратный мыс актуален сейчас и его часто можно встретить на показах мировых брендов. Голубой кардиган, несомненно, идет Светлане, освежает ее и делает образ более милым. Но считаю образ перегруженным. Сумка — интересная деталь, но в сочетании с таким принтом на платье теряется, и всего получается много. Белая деталь на туфлях так же отвлекает внимание и общее впечатление от образа портится, так как всего много. Вещи интересные, но их лучше носить отдельно!», — порекомендовала эксперт.

Справка Teleprograma.pro

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу, курсы визажиста «Бьюти-фабрика», а также множество тематических курсов. В фэшн-индустрии около 10 лет.

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