Во всем блеске: Лорак в золотистом мини-комбинезоне покрасовалась перед зеркалом

Звезда украинской и российской эстрады Ани Лорак недавно взволновала поклонников появлением на публике в компании бывшего мужа. Фанаты запереживали в Сети – неужели исполнительница простила изменившего ей Мурата Налчаджиоглу, с которым развелась еще в 2019 году?

Однако, никаких комментариев по этому поводу красавица не оставила, и фолловеры гадают до сих пор, было ли это случайностью или семейным выходом.

Как бы то ни было, саму Лорак тема беспокоит меньше всего. Девушка возобновила выступления и с головой ушла в работу. Накануне перед выходом на сцену она показала свой наряд, подчеркнувший ее роскошные формы.

Лорак покрасовалась перед зеркалом в мини-комбинезоне переливающегося золотистого цвета. Удлинить стройные ноги красотка решила с помощью массивной обуви – босоножек на платформе в тон наряду. Со сцены певицу в таком образе видно из любой точки зала.

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