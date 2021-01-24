«Завораживающее»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на объемные пуховики

Модель Анна Заворотнюк обожает наряжаться и делиться фэшн-идеями со своими поклонниками. Недавно в личном профиле знаменитости появилась фотография, которая подтвердила любовь девушки к светлым цветам в гардеробе.

Ранее Заворотнюк уже демонстрировала кардиган, жилет и другие вязаные вещи светлых оттенков. В этот раз Анна предстала в глянцевом пуховике оверсайз белого цвета. Отметим, что знаменитости все чаще выбирают именно такой фасон верхних вещей. Так, недавно облачились в куртки с «мужского плеча» Айза Долматова, Ксения Бородина и Анна Седокова.

Что касается аксессуаров в образе Анны, стоит отметить головной убор. Шапка крупной вязки в тон куртке перекликалась и со свитером. Заворотнюк надела его вместе с брюками светло-серого цвета.

«Есть что-то завораживающее в ночном городе», — подписала фоторяд знаменитость.

Стоит отметить, что на кадрах у Анны прямые волосы. Обычно она не выпрямляет волосы, оставляя естественные локоны. К слову, недавно дочку актрисы спросили в Stories аккаунта об укладке. Заворотнюк призналась, что ничего особенного с прической не делает. У нее от природы объемные и вьющиеся пряди.

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