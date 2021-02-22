В стиле монохром: Горбань вслед за Лорак поддержала тренд на дутые пуховики

В нынешнем сезоне многие звездные модницы пополнили свой гардероб трендовой моделью верхней одежды — дутыми пуховиками. Ярой любительницей этой вещицы оказалась певица Ани Лорак. У украинской исполнительницы целая коллекция курток — алого, коричневого и трендового цвета «гоголь-моголь».

Вслед за Лорак поддержала тренд на дутые пуховики актриса Мария Горбань. Девушка выбрала монохромный образ, запечатлевшись в лифте.

Звезда сериала «Кухня» облачилась в пуховик из денима цвета «серый меланж», дополнив его свитером и брюками в тон. Выйдя на улицу, красавица завершила образ вязаной шапкой-бини.

К слову, тренд на дутые стеганые пуховики поддержали и Ирина Шейк, и невестка Орбакайте, модель Алена Краснова. Обе красавицы выбрали одинаковую белоснежную укороченную вещь.

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