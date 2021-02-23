Стильный оверсайз: Наталья Подольская в костюме цвета Барби покрасовалась на съемках

Наталья Подольская не так давно стала мамой во второй раз. Певица десять лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. У них уже подрастает пятилетний сын Артемий, а в прошлом году на свет появился еще один мальчик — Иван. Поклонники надеялись, что у супругов родится долгожданная дочка, но судьба решила иначе. Артистка была рада пополнению и теперь нянчится с крохой. Она даже взяла паузу в работе, чтобы больше насладиться материнством.

В последние недели Наталья редко делала публикации в соцсетях. Изредка она делилась новостями и показывала, как подрос четырехмесячный малыш. Но певица успела соскучиться по работе, поэтому в конце февраля приняла участие в съемках. Несколько дней она ездила в студию, где представала в разных нарядах — от джинсов с пиджаком, до лосин. 23 февраля Подольская тоже отправилась на работу. Сыновей она оставила дома с Пресняковым.

Девушка решила похвастаться очередным модным нарядом. Она позировала в белой футболке и брючном костюме оверсайз цвета Барби. Ранее стилист Лина Дембикова отметила, что насыщенный розовый цвет будет актуален в этом году. Певица распустила волосы, а профессионалы сделали ей макияж в нежных тонах.

Поклонники восхитились красотой звезды. Многие признались, что цвет идет рыжеволосой певице. Наталья получила множество комплиментов. Добавим, что оверсайз в тренде второй год и прекрасно скрывает недостатки фигуры.

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