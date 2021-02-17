Мамино счастье: Наталья Подольская показала, чем занимается ее младший сын перед сном

22 февраля младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ване исполнится четыре месяца.

Звездные родители пока не торопятся показывать лицо мальчика поклонникам. На фото и видео с участием Ванечки, которые пара периодически размещает в Instagram, ребенок развернут к камере спиной.

Судя по всему, поклонники увидят наследника известного семейства еще не скоро. Ведь и своего старшего сына, пятилетнего Артемия, Наталья и Владимир показали, когда ему было полтора года.

Так что, стоит набраться терпения и довольствоваться тем, что показывают звездные родители.

В этот вечер Наталья Подольская в сторис Instagram поделилась невероятно милым видео, которое сняла в спальне. Молодая мама разместилась на просторной двуспальной кровати вместе с сыновьями. Артемий смотрит фильм по телевизору, а маленький Ванечка уютно разместился у Натальи на руках. Малыш нежно водит ладошкой по маминой груди. Подольской с любовью смотрит на сына и не забывает при этом веселить поклонников, корча смешные рожицы на камеру.

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