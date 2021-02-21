Мама вышла на работу: Подольская в джинсах скинни и жакете небесного цвета отправилась на съемки

Певица лишь недавно стала мамой во второй раз. Однако она не смогла долго сидеть дома.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она уже 10 лет поддерживает очаг в доме с артистом. Пара воспитывает сына Артемия. Пятилетний мальчик уже занимается танцами. Пара с радостью поддерживает любые начинания ребенка. А не так давно у них произошло пополнение. Наталья стала мамой во второй раз. Она родила второго сына — Ивана. Для супругов это стало большой радостью.

больше по теме Рыжие волосики отросли: Подольская запечатлела трехмесячного сына в белом комбинезоне Жена Владимира Преснякова поделилась трогательным фото.

В декабре Наталья не только посещала светские рауты с мужем, но и участвовала в праздничных съемках. Однако потом на два месяца певица предпочла посвятить себя материнству. Она делилась трогательными кадрами с малышом, который растет очень быстро. На днях артистка похвасталась тем, что у него отрасли рыжие локоны. При этом жена Преснякова признавалась, что скучает по работе. 21 февраля она решила выйти на публику, снявшись в передаче.

На новых кадрах Подольская предстала в белой футболке и небесном жакете оверсайз. Она также надела джинсы скинни, подчеркнув стройные ноги, и алые туфли-лодочки.

«Все, как в жизни… нимб за головой», — заявила певица.

«По не могу сказать, чем я занимаюсь сегодня весь день, но скоро все узнаете. Такая студия красивая яркая и розовая.

Поклонники были рады, что артистка смогла вырваться из рутины и провести время в новой обстановке. Многие также поразились тому, как она выглядит. «Как вы так быстро в форму пришли?», «Красотка», «Ноги роскошные», «Очень стильно и, да, вам идет», «Какая крутая, фигура — отпад», «Красотка просто, ноги роскошные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: