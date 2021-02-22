По последним трендам: Подольская в блузке с пышными рукавами и изумрудном сарафане предстала на съемках

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. При этом девушка не стремится к канонам красоты. Рыжеволосая певица уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят сына Артемия. А в прошлом году у пары родился второй наследник — Иван. На время артистка взяла паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. При этом еще в декабре она участвовала в съемках праздничных концертов и шоу.

Последние два месяца Наталья нянчилась с малышом и почти не выходила в свет. Она предпочитала гулять с ним у дома, а также находила время для спорта. Так как артистка живет в загородном доме, то там у нее есть бассейн, где она любит плавать. Но жена Преснякова успела соскучиться по работе. Накануне она впервые за долгое время отправилась на съемки. Название проекта Подольская утаила, но розовая студия с кроваткой навела поклонников на мысль, что темой выпуска будет материнство.

На следующий день певица снова отправилась на съемки. Если в первый день она была в джинсах и пиджаке небесного цвета, то теперь ей подобрали более женственный лук. Девушка облачилась в изумрудный трикотажный сарафан на пуговицах и белоснежную блузку с пышными рукавами-фонариками, которые в тренде второй сезон. Туфли-лодочки на каблуке дополнили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие одарили ее комплиментами. «Наташенька, как всегда замечательно выглядите», «Наташа, ты просто красотка!», «Очень похудела», «Вам идет зеленый», «Рыжим идут такие цвета», «Невероятно стильная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, наряды с объемными фактурами и насыщенные цвета в тренде и будут актуальны грядущей весной, по словам экспертов в мире моды.