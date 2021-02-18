Рыжие волосики отрасли: Подольская запечатлела трехмесячного сына в белом комбинезоне

Наталья Подольская уже десять лет счастлива с Владимиром Пресняковым. Они живут в загородном доме, где растят пятилетнего сына Артемия. А в прошлом году у них в семье произошло пополнение. Певица родила еще одного сына, которого пара назвала Иваном. И хоть поклонники надеялись, что у супругов будет дочка, Подольская и Пресняков едва сдерживали эмоции, когда познакомились с еще одним наследником.

Если в декабре Наталья иногда ездила выступать и сниматься для праздничных передач, то потом она отказалась от светской жизни и работы, чтобы насладиться материнством. Однако на днях артистка призналась, что малыш окреп и скоро она вернется к творчеству. А 18 февраля певица приняла в гостях сестру-двойняшку Юлиану. Они поболтали, пока Подольская нянчилась с крохой. Позже она решила поделиться селфи с малышом.

«Забыла утром пожелать вам доброго утра», — призналась звезда.

Жена Преснякова посадила себя ребенка. Мальчик в белом комбинезоне с принтом приподнялся и задрал голову. В объектив попали его редкие рыжие волосы, которые заметно отрасли.

Примечательно, что у Артемия волосы русые, как у папы, а вот Иван пошел в маму, которая славится рыжими локонами. Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что материнство только красит Наталью.

Смотрите также: