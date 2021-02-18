«Его уход для меня — большое горе»: Басилашвили поделился воспоминаниями о Мягкове

Андрей Мягков для многих стал кумиром и любимым актером. После съемок в фильмах Эльдара Рязанова, его фамилию знал, кажется, каждый. 18 февраля актер внезапно ушел из жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. При этом друзья артиста признались, что в последнее время он болел. Когда врачи приехали домой к Андрею Васильевичу, то он был в бессознательном состоянии. Реанимировать его не удалось.

Друзья и поклонники выразили свои соболезнования родным Мягкова. У него осталась жена Анастасия Вознесенская. Она была его поддержкой и опорой около 50 лет. Однако детей они так и не завели. Коллеги актера от Лии Ахеджаковой до Наталии Белохвостиковой признаются, что актер был очень скромным, сдержанным и талантливым. Поделился своими воспоминаниями о нем и Олег Басилашвили.

«Я с большой скорбью отношусь к уходу Андрюши на тот свет. Это был замечательный артист, создавший на сцене театра, в основном Художественного (МХТ им. Чехова. — Прим. ред.), и затем на экранах ряд блистательных интересных ролей. Помимо этого он был хороший, добрый и умный человек. И товарищ. Его уход для меня, конечно, большое горе. Не только для меня, но и для всех, кто любил его. Царствие ему небесное», — высказался артист в беседе с «Пятым каналом».

Примечательно, что многие воспринимают Мягкова, как близкого человека. Иосиф Пригожин отметил, что актер стал частью его семьи, хоть они и не были знакомы. Фильмы с его участием смотрел почти каждый россиянин. Но мало кто знал, что роль Жени Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром» он не переносил на дух. Этого персонажа Мягков не любил больше всего.

Добавим, что прощание с артистом состоится 20 февраля в МХТ им. Чехова. А похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

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