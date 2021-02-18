Стали известны дата и место прощания с актером Андреем Мягковым

Московский художественный театр имени Чехова объявил дату прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер 18 февраля.
Гражданская панихида состоится в 10 часов утра 20 февраля в здании театра по адресу: Камергерский переулок, 3. После нее будет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (адрес: Брюсов переулок, 15/2, строение 3). Ну а сами похороны пройдут на Троекуровском кладбище столицы.
Напомним, что звезда культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» ушел от нас в возрасте 82 лет. Звезды отечественного кино и шоу-бизнеса вспоминают о том, каким великим и одновременно простым человеком он был.