«Я не знаю, как она выдержит»: Садальский переживает за 77-летнюю вдову Мягкова

Андрей Мягков редко появлялся на публике в последнее время. Вот уже больше 10 лет он почти не снимался в кино. При этом каждый год россияне наслаждались культовыми картинами: «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», в которых он снялся. Актер скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Как стало известно журналистам, мужчине стало плохо утром. Приехавшие на вызов врачи пытались его реанимировать, но актер был без сознания. Спасти ему жизнь не удалось.

Пока точная причины смерти неизвестна. В окружении Мягкова признались, что он сильно болел в последнее время. Однако для друзей и близких его уход из жизни стал неожиданностью. Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова, Иосиф Пригожин и другие известные персоны поделились воспоминаниями о нем и выразили соболезнования семье артиста. А Станислав Садальский отметил, что переживает за вдову Андрея Васильевича — Анастасию Вознесенскую.

«Асенька несравненная, я не знаю, как она выдержит, Ася… Ой, Ася, какое горе, какое горе», — сказал он.

Как известно, супруги прожили вместе около 50 лет. Детей они так и не завели, так как были преданы работе, а на личное счастье времени у них не хватало. Вознесенской уже 77 лет. Друг для друга супруги были главной опорой.

В театре МХТ им. Чехова, где служил Мягков, сообщили, что дата и время прощания с актером будет сообщены дополнительно, отмечает канал «Рен-ТВ».

Смотрите также: