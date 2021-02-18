Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам

Ушел из жизни выдающийся актер Андрей Мягков. Каждый год зрители всего постсоветского пространства смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием артиста, веря, что и в их жизни однажды произойдет чудо, как это случилось с его героем Женей Лукашиным. Теперь Лукашина нет…

Зрители знают Андрея Васильевича и по ролям в картинах «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Он был одним из актеров-талисманов режиссера Эльдара Рязанова.

Любовь как талисман

А своим собственным талисманом считал жену — актрису Анастасию Вознесенскую, с которой прожил всю жизнь. После свадьбы пара получила комнату в студенческом общежитии. Детей у них не было. Мягков и его супруга жили ради друг друга. Когда после успеха фильмов «Пароль не нужен» и «Майор Вихрь» Вознесенскую пригласили в театр «Современник», туда же взяли и Андрея Мягкова – ради спокойствия жены.

А когда из Современника во МХАТ ушел худрук Олег Ефремов супруги последовали за ним, так как хранили верность мэтру и друг другу. Впоследствии МХТ им. Чехова Мягков прослужит всю жизнь.

Поначалу на пике популярности находилась Анастасия Вознесенская, а после выхода на экраны фильмов Эльдара Рязанова эстафету перенял Андрей Мягков.

Вознесенская ушла в тень, но Мягков старался сделать все, чтобы режиссеры обращали на нее внимание и нередко просил дать для супруги эпизодическую роль. Время от времени мастера экрана шли ему навстречу, поскольку Мягков был выдающимся актером.

Например, он считался мастером импровизаций. Знаменитая реплика фильма «Служебный роман»: «Да идите вы в бухгалтерию» и эпизод, когда гвоздики, предназначенные Людмиле Прокофьевне, застревают в дверном проеме статистического учреждения — это его придумка.

«Мягков же пьяный на самом деле…»

Эльдар Рязанов признавался, что его решение взять Мягкова на роль Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» определила фраза: «Все актеры хороши, годятся на роль. Но Мягков же пьяный на самом деле, это видно. Не нужно его брать».

После успеха фильма на 3-ю Улицу строителей приходили мешки писем с признаниями в любви Андрею Мягкову и рассказами о своей жизни. Об этом однажды поведал владелец квартиры по этому адресу Ростислав Бородулин. По его словам, поток писем не иссякал вплоть до 80-х годов, хотя картина вышла на экраны в 1976 году.

Сам же Мягков с женой жил на улице Генерала Ермолова. Квартиры в этом районе стоят в среднем около 20 миллионов рублей. А еще у семьи был загородный дом на подмосковной даче, где они отдыхали от городской суеты.

При этом сам Андрей Мягков признавался, что жили они небогато. Нередко Андрей Васильевич пользовался общественным транспортом и его не всегда узнавали. Последние годы он практически не снимался, отказываясь участвовать в современных фильмах о бандитских разборках. Хотя все же появился в продолжении картины «Ирония судьбы-2» Тимура Бекмамбетова.

Наследство актера

Безусловно, Андрей Мягков оставил богатое культурное наследие. Но жизнь есть жизнь. Его вдове придется подумать и о насущном…

«Если Андрей Мягков оставил завещание, тогда наследование происходит по завещанию, — сообщает адвокат Жанна Маргулис. — Если его нет, то единственным законным наследником будет признана супруга Мягкова. Также у актера есть сестра, которая является наследником второй очереди, но она не может ни на что претендовать, при наличии наследника первой очереди. Исключение может быть лишь в случае, если сестра упомянута в завещании в качестве наследника».

Многие рассказывали, что даже на съемочных площадках супруги уединялись, чтобы побыть друг с другом, практически ни с кем не общались. Вдвоем им никогда не было скучно…

Teleprogramma.pro выражает соболезнование Анастасии Вознесенской и всем тем, кто любил талантливого актера!

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