Находился без сознания: врачи пытались реанимировать Андрея Мягкова, когда приехали на вызов

Звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы» умер рано утром 18 февраля у себя дома в Москве. Около получаса медики пытались спасти артиста.

Андрей Мягков был для многих любимым актером. Он снялся в фильмах «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», которые стали культовыми и каждый год поднимают настроение россиянам перед Новым годом. Однако 18 февраля стало известно, что народный артист скончался. Это трагическое известие повергло в шок поклонников и друзей Андрея Васильевича. Теперь близким актера выражают соболезнования все, кто знал артиста.

По предварительным данным, Мягков умер из-за сердечной недостаточности. А депутат Московской городской думы Евгений Герасимов признался, что актер сильно болел в последнее время. Журналистам удалось выяснить, что Андрею Васильевичу стало плохо утром. Его родные вызвали скорую помощь примерно в 4 утра. Медики пытались реанимировать артиста, так как он был без сознания. Его смерть была зафиксирована в 4:40 по московскому времени, сообщает Пятый канал.

Напомним, что у Мягкова осталась супруга — актриса Анастасия Вознесенская. Они были вместе больше 50 лет. Однако детей супруги так и не завели, ссылаясь на занять на работе. Пока не известно, где и когда пройдет церемония прощания с артистом. Эта информация будет сообщена дополнительно. Отметим, что свои соболезнования уже выразили: Надежда Бабкина, Барбара Брыльска, Валентина Талызина и другие известные личности.

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