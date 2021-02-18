«Ах, как жалко, Андрюшенька, болел очень серьезно»: депутат Герасимов о смерти Мягкова

По словам народного избранника, актер требовательно относился к себе и творчеству.

Депутат Московской городской Думы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что скончавшийся актер Андрей Мягков был уникальным человеком.

«Ах, как жалко, Андрюшенька, дорогой, болел он очень серьезно. Замечательный, уникальный человек, такой весь в себе. Он так требовательно относился к себе, к творчеству. Я рад, что мы были с ним в очень дружеских, светлых отношениях». Евгений Герасимов

Между тем Московская городская Дума уже рассматривает вопрос установления памятной доски на доме в Москве, где много лет жил актер. Герасимов заверил, что Дума обязательно поддержит эту инициативу, сообщают РИА «Новости».

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Именно он с блеском сыграл Женю Лукашина в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», который каждый год в новогоднюю ночь показывают по центральным каналам российского телевидения.

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