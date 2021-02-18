«Любимец народа»: Лещенко и Собчак высказались о смерти Мягкова

Исполнитель главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» умер в 82 года.

Андрей Мягков на 83-м году жизни умер в своей квартире, пишет МК. По данным Рен ТВ, артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Для многих россиян и коллег актера его уход стал настоящей трагедией. Ксения Собчак сожалеет о нем не только как о человеке, талантливом артисте, но и как о настоящем символе зимнего праздника. «Наш неизменный спутник Нового года», — с грустью написала она в своем Telegram-канале.

С болью в сердце высказался и Лев Лещенко. «Любимый актер, который для нас всех был определенным ориентиром нравственным, потому что его роли всегда добрые, открытые, сердечные. Думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты. Он любимец народа», — процитировал музыканта Рен ТВ.

Напомним, что Андрей Мягков прославился серией картин Эльдара Рязанова, он исполнил главные роли в фильмах режиссера: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж».

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