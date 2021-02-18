«У меня нет сил говорить. Я плачу»: Брыльска разрыдалась, когда узнала о смерти Мягкова

Как отметила актриса, ее коллега был прекрасным актером и человеком.

Польская актриса Барбара Брыльска разрыдалась, когда узнала новости о смерти своего партнера по знаменитому советскому фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова в возрасте 82 лет.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я его очень любила».

Барбара Брыльска

Мягков и Брыльска снялись вместе не только в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», но и в его продолжении, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Именно он с блеском сыграл Женю Лукашина в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», который каждый год в новогоднюю ночь показывают по центральным каналам российского телевидения. Когда и где пройдут похороны звезды, станет известно чуть позже.

Добавим, что предварительной причиной смерти звезды стала острая сердечная недостаточность. Медики пытались реанимировать звезду, но все их усилия, к сожалению, оказались тщетны.

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