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Назвали причину смерти Андрея Мягкова, звезды фильма «Служебный роман»

На сей раз это не коронавирус.

Назвали причину смерти Андрея Мягкова, звезды фильма «Служебный роман»
Андрей Мягков. Фото Global look press

Пандемия коронавируса уносит за собой одну жизнь за другой, беспощадна она и к звездам. Не смогли уберечься от беды Борис Грачевский и Василий Лановой, умершие этой зимой. Сейчас стало известно, что ушел из жизни и другой артист — Андрей Мягков, известный по таким популярным советским фильмам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс» и другим.

Актер скончался в 82 года, как пишет Рен ТВ, по предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. По данным МК, Андрей Васильевич отошел в мир иной у себя дома в Москве.

Андрей Мягков.
Андрей Мягков. Фото Global look press

У него осталась жена — актриса Анастасия Вознесенская, детей у пары не было. В одном из интервью артист признался, что они с супругой слишком были увлечены работой, поэтому ни на что другое времени не оставалось.

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