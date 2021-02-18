Назвали причину смерти Андрея Мягкова, звезды фильма «Служебный роман»

На сей раз это не коронавирус.

Пандемия коронавируса уносит за собой одну жизнь за другой, беспощадна она и к звездам. Не смогли уберечься от беды Борис Грачевский и Василий Лановой, умершие этой зимой. Сейчас стало известно, что ушел из жизни и другой артист — Андрей Мягков, известный по таким популярным советским фильмам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс» и другим.

Актер скончался в 82 года, как пишет Рен ТВ, по предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. По данным МК, Андрей Васильевич отошел в мир иной у себя дома в Москве.

У него осталась жена — актриса Анастасия Вознесенская, детей у пары не было. В одном из интервью артист признался, что они с супругой слишком были увлечены работой, поэтому ни на что другое времени не оставалось.

Смотрите также