Больше не Питт: дочь Анджелины Джоли удалила фамилию отца со страницы в соцсети

Это должно быть тяжело, Брэд… Ты держись там.

Одна из дочерей голливудского актера Брэда Питта, 14-летняя Шайло, удалила фамилию отца из своего секретного профиля в социальных сетях и оставила только фамилию матери — Джоли.

Об этом сообщает таблоид The Mirror. Издание отмечает, что Шайло всегда считалась самой привязанной к папе дочкой звездного семейства, она больше всех скучала по отцу, когда родители решили развестись. Журналисты считают, что ее отказ от фамилии родителя станет сильным ударом для известного актера.

Инсайдер издания говорит, что Брэд «живет и дышит для своих детей», мужчине действительно страшно потерять Шайло из-за развода с Анджелиной Джоли. Сейчас наследники звездной пары живут вместе с мамой в особняке в Лос-Анджелесе, недалеко от дома отца, чтобы Питт мог регулярно исполнять свои родительские обязанности. Но его бывшая жена через суд хочет отнять право опеки у актера. Тяжба между кинозвездами идет уже четыре года.

больше по теме После расставания с Николь Потуральски Брэд Питт приехал домой к Анджелине Джоли Инсайдер сообщает, что актер хочет помириться с бывшей женой и закончить судебную тяжбу по опеке над детьми.

Напомним, пара поженилась в 2014 году, хотя их роман начался гораздо раньше. За время своих отношений знаменитые артисты усыновили троих детей, и еще трое родились у них естественным путем. В 2016-м Анджелина подала на развод после выходки Брэда, когда он оскорбил и пытался ударить их старшего приемного сына в самолете. В 2019-м суд развел актеров, а вот опеку над детьми они пытаются установить до сих пор. Питт согласен на «50 на 50», но хотел бы поменять принципы воспитания, а Джоли вообще не хочет видеть его рядом с детьми.

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