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Анджелина Джоли запретила дочери общаться с отцом

Как сообщают источники, из-за этого отношения у Шайло с матерью сильно испортились.

Анджелина Джоли запретила дочери общаться с отцом
Анджелина Джоли. Фото: UMAPRESS.com

Как стало известно, голливудская дива уже некоторое время запрещает своей 13-летней дочери Шайло видеться с отцом. Родная дочь Брэда Питта очень близка с актером, поэтому запрет стал для нее травмой. Ходят слухи, что девочка даже решила переехать жить к отцу.

Дети сопровождают Джоли в туре по миру
Дети сопровождают Джоли в туре по миру. Фото: ZUMAPRESS.com

 

Как сообщают источники, сам Брэд Питт знает о желании дочери. Именно по этой причине Джоли и запретила ей с ним общаться. В настоящий момент актриса находится в туре по странам мира, рекламируя свой новый фильм «Малефисента 2: Владычица тьмы». Шайло вынуждена ездить вместе с ней, и, как пишет издание Gossip Cop со ссылкой на инсайдера, девочка попросила разрешения вернуться домой и остаться у Питта.

Он утверждает, что это вызвало ярость у Джоли, и она немедленно ответила: «Нет!» Тот же инсайдер добавил, что Джоли особенно боится потерять дочь после того, как ее сын Мэддокс уехал учиться в Южную Корею. 

Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-Питт. Фото: Dennis Van Tine

Однако другой близкий источник опровергает информацию. По его словам, в семье все в порядке, а Шайло и не собиралась никуда уезжать из материнского дома. 

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Анджелина Джоли запретила дочери общаться с отцом
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