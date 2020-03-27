Папа, спасай: дочь Джоли и Питта просит отца защитить ее от коронавируса

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая недавно решила стать мальчиком, умоляет, чтобы ее звездный отец был рядом. Напомним, актерская пара очень долго разводилась, а потом у нее были проблемы с опекой над шестью детьми. В итоге наследники больше времени проводят с матерью.

Однако, эпидемия COVID-19 сменила приоритеты в скандальном семействе. Как передает The Mirror, 13-летняя Шайло сейчас активно просится к отцу, чтобы он «спас ее от коронавируса». И вообще в трудные времена дети хотят проводить больше времени с папой, чему последний только рад. Присутствие Питта может легко успокоить ребят, которые не могут не реагировать на паническую ситуацию вокруг.

Похоже, конфликт актера с сыном Мэддоксом тоже исчерпан. В свое время Брэд отменил свое участие в нескольких мероприятиях, чтобы побыть подольше со старшим наследником, после чего они помирились.

Напомним, что у Джоли и Питта шестеро детей. Старшие — приемные, младшие — родные. Однако пара серьезно относится ко всем наследникам, и борется за их внимание тоже.