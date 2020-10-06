Поставят точку: Анджелина Джоли и Бред Питт встретились в суде

Брэд Питт и Анджелина Джоли вышли на финишную прямую и вот-вот поставят точку в вопросе опеки над своими шестью детьми. В суде Лос-Анджелеса уже рассматривают их дело. Актер подготовил несколько аргументов, чтобы отстоять свои права и заниматься воспитанием детей в равных временных условиях. Анджелина же против такого поворота и тоже приготовила некоторые доводы.

Как сообщает Daily Mail, Джоли не намерена уступать бывшему мужу. Особенно после его нового романа с немецкой моделью Николь Потуральски. Напомним, что новость об этом вывела актрису из себя. Она подготовила и представит суду документы по делу, которое ранее было заведено на Брэда по инициативе дизайнера Одиль Судан. Специалист делал ремонт в том самом французском замке, где Питт этим летом отдыхал с Потуральски. Кроме того, Джоли подключит к разбирательству и заключения эксперта по домашнему насилию.

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Брэд, в свою очередь, тоже не намерен сдаваться так просто. Он решил пригласить на слушание бывшую подругу Джоли – Джиллиан Арменейт, которая даст показания. Адвокат актера считает, что она может рассказать о бурной молодости Анджелины, в том числе и о злоупотреблении наркотиками. Также Питт планирует услышать в суде мнение их семейного психиатра. Напомним, что некоторое время назад пара перестала посещать специалиста.