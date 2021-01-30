Полина Гагарина в сверкающем платье-бюстье повеселилась с Дмитрием Шепелевым на вечеринке

Полина Гагарина после поездки на Мальдивы вернулась к работе с новыми силами. На островах она смогла провести время с дочкой Мией и сыном Андреем. После развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым артистка старается больше внимания уделять наследникам. Она признавалась в беседе с поклонниками, что сама отводит дочку в садик, а сына в школу по утрам. По слова звезды, ей такие моменты очень важны.

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При этом недавно Полина выступила на семейном празднике у Анастасии Шубской — жены хоккеиста Александра Овечкина. А накануне певица весело провела пятницу, 29 января. Девушка отправилась на вечеринку владельца салона красоты Егора Рябчика, который отмечал день рождения. Для появления на публике Гагарина облачилась в серебристое платье-бюстье с эффектом мерцания. Наряд с глубоким декольте и ниспадающими рукавами подчеркнул ее тонкую талию.

На празднике певица встретила Дмитрия Шепелева. Телеведущий недавно лишился работы на канале ТНТ. При этом он не выглядел расстроенным. Мужчина даже вышел на танцпол, где была блондинка, похожая на его возлюбленную Екатерину Тулупову. Не исключено, что они отдыхали вместе. Полина и Дмитрий сделали совместное фото в перерывах между танцами.

«Короче, пока все, что могу сказать, новое шоу ТНТ просто огонь. Веду не я, участвую тоже не я. Полина! Мы в одной команде», — написал он в соцсети.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что из нее получилась бы хорошая ведущая. При этом недавно Гагарина снялась в сериале и сообщила, что готовится сняться в фильме в ближайшее время.

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