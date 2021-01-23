«Принимали снежные ванны»: Полина Гагарина в пуховике «под зебру» порезвилась с дочкой

Певица показала, как она провела выходной в компании наследницы.

Полина Гагарина недавно вернулась с отдыха на Мальдивах. Девушка после трудного года и развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым устроила себе двухнедельный отпуск. Она наслаждалась теплой погодой с дочкой Мией и сыном Андреем. Вернувшись домой, артистка сразу приступила к работе. Девушка не скрывает, что у нее много проектов, в которых она снимается. А на днях блондинка выступила на празднике у родственников Александра Овечкина.

Пока Полина работает, с ее дочкой видится бывший муж певицы. Он любит с ней играть. Однако 23 января у девушки выдался выходной, поэтому она отправилась гулять с девочкой. Артистка облачилась в пуховые штаны и пуховую куртку со звериным принтом под зебру. Вязаная шапка дополнила ее образ. Мия тоже утеплилась. Она была в пуховом комбинезоне и розовой шапке с помпоном. Гагарина решила порезвится с наследницей в сугробах. Артистка взяла в руки лопату и стала откапывать проход.

«Получилось! Давай еще! Черное дно! Вот это да!» — говорила она. «Теперь я», — попросила Мия. «Давай, теперь ты», — согласилась с ней мама.

Полина осталась в восторге от прогулки. Своими эмоциями она поделилась в соцсети.

«Принимали снежные ванны. Лепили снеговика. Проложили тропинки. В общем очень плотное расписание», — заявила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что певица прекрасная мама. Другие заметили, что ее дочка подросла. «Такие хорошенькие! Мы вот неплохо, ждем выходных как праздник», «Слишком долгая зима, Полине с Мией удовольствия принесла», «Слишком долгая зима, Полине с Мией удовольствия принесла», «Вспоминаю беззаботное детство», «Какая милота», «Ой, молодцы! Поймали снежок!», «Незабываемые моменты реального счастья», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: