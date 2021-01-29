«Из-за низких рейтингов»: Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ

По некоторым данным, передача, которую вел шоумен, закрыта, а новых проектов ему не предложено.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев потерпел новое профессиональное фиаско. Относительно недавно шоумен покинул Первый канал и начал сотрудничество с ТНТ, которое оказалось весьма недолгим. Как сообщается, шоу «Ты как я», ориентированное на детскую аудиторию, больше не будет выходить в эфир. Продюсеры отказались снимать второй сезон проекта из-за его невостребованности у телезрителей.

«Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон», — поделился анонимный источник канала ТНТ с журналистами.

У Дмитрия Шепелева был шанс стать ведущим другого шоу с участием звездных семей — «Mама Live», но и здесь все сложилось не в его пользу.

«Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили кавээнщика и актера Ивана Пышненко», — цитирует издание «СтарХит» свой источник на ТНТ.

Между тем сам Дмитрий Шепелев пока ничего не сообщил об изменениях в рабочем графике. Несколько часов назад шоумен разместил видео из гримерки телеканала ТНТ, а затем и фото с Полиной Гагариной, заявив, что телезрителей ждет некое прекрасное шоу, вести которое будет не он.

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